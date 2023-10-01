"أدوا رقصات تلمودية".. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اقتحام 880 مستوطن للأقصى

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، تفاصيل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.

وقالت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن فترة الاقتحامات المسائية لباحات المسجد الأقصى انتهت في تمام الثانية ونصف اليوم، ووصلت الحصيلة النهائية للمقتحمين 880 مستوطن، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ولفتت إلى أن 600 مقتحم وصلوا في الصباح على 6 مجموعات، و280 مقتحم مساءً اقتحموا باحات المسجد، تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا رقصات تلمودية استفزازية، استجابة لأبناء جبل الهيكل المزعوم.

الاقتحامات تتواصل في أيام عيد العرش اليهودي

وأشارت إلى أن الاقتحامات تتواصل في أيام عيد العرش اليهودي، وغدا مخطط اقتحامات برئاسة عضو كنيست سابق، وتستمر الاقتحامات طوال الأسبوع، في المقابل تم عرقلة وصول الفلسطينيين للمسجد، وتم التدقيق في هويتهم، منذ مساء أمس، ومنع الشباب من أداء صلاة العشاء، ونشر المتاريس الحديدية وتعزيزات شرطية، حال دون وصول المسلمين للمسجد الأقصى.

وأوضحت أن الهدف من الاقتحامات في الأعياد، أنهم يحاولون تحويل الصراع السياسي لديني من خلال ارتداء الزي الحديدي وهم حاملين القرابين النباتية، ويريدون ألا يقتصر اقتحاماتهم على باب المغاربة بل يريدون توفير أبواب أخرى، منوهة أ،ه تم اعتقال مستوطن حاول إدخال كبش لذبحه في المسجد، وشرطة الاحتلال أحالته للتحقيق.

وختمت بأن يوم الخميس القادم ذروة العيد، وغدا يقيمون صلوات في الجهة الجنوبية بالقرب من حائط البراك، ويترأس الاقتحامات كل يوم أعضاء في الكنيست متطرفين يطالبون بهدم المسجد الأقصى.