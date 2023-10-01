شاب قناوي: الرئيس اهتم بصغار المستثمرين والصناعة (فيديو)

قال أحمد عز، أحد أهالي قرية الحاج سلام بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، أنه كشاب مصري أتيت لأرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه في محافظة قنا أصبح يوجد 3 مناطق صناعية من بينهم المنطقة الصناعية بـ"هو" فى مدينة نجع حمادي، وهي منطقة صناعية جديدة كاملة المرافق، وهي وُجدت من أجل الشباب.

وأشار عرفة، إلى أن المنطقة الصناعية كاملة المبانى، وأن الرئيس السيسي يساعد الشباب من خلال اعطائهم مصانع مجانًا، وكل المطلوب من الشباب أنهم يكون لديهم الفكرة والقدرة على التنفيذ وتقوم الدولة بتمويلهم بالكامل لتساعدهم على الإنتاج.

وأضاف ابن مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، أنه كان من الشباب الذي استفادت من هذا المشروع الضخم عن طريق أنه أخذ مصنع واخذ تمويل من الدولة، وأصبح حاليًا يعمل ولديه المصنع الخاص به وذلك بمساعدة الرئيس السيسي للشباب من خلال مبادرة ابدأ الصناعة.

وقال الشاب خلال حديثه لـ"الدستور" أيضًا إنه في أي مكان في العالم من الضرورة أن يكون لدى الشخص الأموال الكافية ليقدر أن يبني المصنع الخاص به، ولكن الرئيس السيسي اهتم بالصناعة، واهتم بأن مصر تصدر لباقي الدول فقام هو ببناء المصانع وأعطى فرص عمل لكثير من الشباب.

وفي نهاية حديثه قال الشاب إنه أتى اليوم ليرد الجميل للرئيس السيسي الذي جعل مصر على أعتاب الصناعة، وأنها تصبح دولة مُصدرة لباقى الدول، ووجه رسالة شكر للرئيس السيسي على جميع الأعمال الذي جعلت مصر متقدمة من بنية تحتية وبناء كباري وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى المئات من اهالي فرشوط تجمعوا أمام مكاتب الشهر العقاري في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.