الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب قناوي: الرئيس اهتم بصغار المستثمرين والصناعة (فيديو)

أحمد عز، أحد أهالي
أحمد عز، أحد أهالي قرية الحاج سلام

قال أحمد عز، أحد أهالي قرية الحاج سلام بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، أنه كشاب مصري أتيت لأرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه في محافظة قنا أصبح يوجد 3 مناطق صناعية من بينهم المنطقة الصناعية بـ"هو" فى مدينة نجع حمادي، وهي منطقة صناعية جديدة كاملة المرافق، وهي وُجدت من أجل الشباب.  

وأشار عرفة، إلى أن المنطقة الصناعية كاملة المبانى، وأن الرئيس السيسي يساعد الشباب من خلال اعطائهم مصانع مجانًا، وكل المطلوب من الشباب أنهم يكون لديهم الفكرة والقدرة على التنفيذ وتقوم الدولة بتمويلهم بالكامل لتساعدهم على الإنتاج.

وأضاف ابن مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، أنه كان من الشباب الذي استفادت من هذا المشروع الضخم عن طريق أنه أخذ مصنع واخذ تمويل من الدولة، وأصبح حاليًا يعمل ولديه المصنع الخاص به وذلك بمساعدة الرئيس السيسي للشباب من خلال مبادرة ابدأ الصناعة.

وقال الشاب خلال حديثه لـ"الدستور" أيضًا إنه في أي مكان في العالم من الضرورة أن يكون لدى الشخص الأموال الكافية ليقدر أن يبني المصنع الخاص به، ولكن الرئيس السيسي اهتم بالصناعة، واهتم بأن مصر تصدر لباقي الدول فقام هو ببناء المصانع وأعطى فرص عمل لكثير من الشباب.  

وفي نهاية حديثه قال الشاب إنه أتى اليوم ليرد الجميل للرئيس السيسي الذي جعل مصر على أعتاب الصناعة، وأنها تصبح دولة مُصدرة لباقى الدول، ووجه رسالة شكر للرئيس السيسي على جميع الأعمال الذي جعلت مصر متقدمة من بنية تحتية وبناء كباري وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى المئات من اهالي فرشوط تجمعوا أمام مكاتب الشهر العقاري في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك لتوثيق توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.

أهالي فرشوط أسباب زيادة الاستثمارات السيسي الرئيس قنا

مواد متعلقة

عمدة قرية في قنا من أمام مكتب شهر عقاري: نازل أرد الجميل للسيسي (فيديو)

ضبط مدرس بـ"الأزهر" بمخدرات وأسلحة فى قنا

محافظ قنا: "بلغني" تستجيب لشكوى من تراكمات القمامة بقرية أبوشوشة

"مسيرات بالعصى".. احتفالات في مركز نقادة بقنا بمولد النبي

"رد الجميل".. أهالى المراشدة يخرجون لتوثيق توكيلات الرئاسة لدعم السيسى (صور)

5 مكاتب توثيق لتوكيلات انتخابات الرئاسة في محافظة قنا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

أول تعليق من "التعليم" على غناء "مخصماك" فى الطابور

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس