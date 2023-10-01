الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل السفير التشيكى فى القاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الأحد، السفير إيڤان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، في المقر البابوي بالقاهرة.

كواليس اللقاء بين الطرفين

وتحدث السفير عن العلاقة الدبلوماسية الطيبة بين التشيك ومصر وأمله في تقوية العلاقات ومزيد من التعاون في مجالات مختلفة، كما أشار إلى اهتمامه بعلوم الآثار والمصريات.

وقدم قداسة البابا له نبذة عن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

هذا ونظمت لجنة التكريس البتولي المنبثقة من اللجنة العامة لشئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس مؤتمرًا عامًا للمكرسات، تحت عنوان "المكرسة بين الإيجابيات والسلبيات"، على مدار ثلاثة أيام في دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط، في ضيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. شمل المؤتمر ٢٥ مجمعا تكريسيا للمكرسات من كل إيبارشيات الجمهورية.

شمل برنامج المؤتمر صلاة القداس الإلهي والتسبحة والمحاضرات وورش عمل وحلقات نقاش حول الترتيبات الخاصة بالخدمة ولائحة التكريس، وتبادل للخبرات بين المكرسات.

 

البابا تواضروس الثاني السفير إيڤان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى مصر السفير إيڤان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى مصر المقر البابوي بالقاهرة

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