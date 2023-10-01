الاحتفال بمرور عام على تجليس المطران شامي على النيابة البطريركية بمصر والسودان

أقيم الاحتفال الخاص، بمرور عام على تجليس سيادة المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالظاهر.

المشاركون في الاحتفال

شارك في الاحتفال المطران جورج بكر، النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر والسودان سابقًا، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، وراعي الكاتدرائية، والأب الإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان.

شارك أيضًا كهنة كنائس القاهرة، وآباء إيبارشية بيروت: الأب يوحنا داوود، راعي كنيسة سيدة العناية، بالبوشرية، والأب سيمون قسطنطين، راعي كنيسة القديس أنطونيوس، بالأشرفية، بالإضافة إلى حضور الأب المتقدم في الكهنة يوسف داروس، راعي كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس، بمصر، كما قامت بخدمة الذبيحة الإلهية الجوقات المجتمعة، من كنائس القاهرة.

وألقى المطران جان ماري عظة الاحتفال بعنوان "خذ هذه الوديعة واحفظها"، مقدمًا كلمات الشكر لجميع الحاضرين، كما رحب الأب المطران بكافة أبناء كنيسة الروم الكاثوليك، القادمين من السودان الشقيق.

يذكر أن المطران جان ماري شامي، كانت قد تمت سيامته الأسقفية، في الثالث من سبتمبر لعام ٢٠٢٢.

من جهة أخرى، ترأس الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين، قداس عيد القديس منصور دي بول، وذلك بكنيسة الأيقونة العجائبية، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والأب سمعان جميل، راعي الكنيسة، ورئيس دير الآباء اللعازريين، بالإسكندرية، والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بالإسكندرية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب رمزي عظة الذبيحة الإلهية، قائلًا: على مثال سيده، الذي جاء للبسطاء، والفقراء، عاش القديس مار منصور، حيث اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا. فهذا عمل الله لنا، أن نكون قديسين له.