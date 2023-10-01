الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مفاجأة في واقعة انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

أكد مصدر مسؤول بالمنوفية على أنه قد ظهرت تحاليل  المخدرات  لسائق الميكروباص الذي تسبب في حادث أمس على  الطريق الإقليمي بالمنوفية وخلف وراءه 9 متوفين وإصابات، وتبين من التحليل  ان السائق يتعاطى للمواد المخدرة، وذلك بعد طلب النيابة العامة خضوعه للتحليل بعد الحادث.

إيجابية تحليل تعاطي مخدرات  سائق الميكروباص الذي تسبب في حادث الإقليمي 

وكشف المصدر لـ"الدستور"، أنه كانت قد  ظهرت صباح اليوم التحاليل الخاصة بالسائق والتي أثبتت إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش، بعد قرار جهات التحقيق لخضوعه للتحاليل بعد وقوع الحادث المروع الذي نتج عنه 9 وفيات و8 إصابات.

دفن ثلاثة جثامين أمس من ضحايا ميكروباص الإقليمي 

وكانت قد ودعت أمس قرية ميت عفيف التابعة لمركز الباجور مساء أمس السبت، 3 جثامين ومن  بينهم سيدة وابنتها، وسيدة أخرى كانت في طريق عودتها للقرية بعد زيارة لابنتها، كما يتلقى المصابين الرعاية الطبية بمستشفى الباجور العام. 

9 متوفين و8 إصابات بحادث الإقليمي أمس بمحافظة المنوفية 


وكانت قد انتهت اليوم وحدة مباحث مركز الباجور من  تحريات  حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته حتى الآن 9 متوفين و8 حالات إصابة خطيرة تلقى العلاج بمستشفى الباجور.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة المفجعة التي شهدها الطريق الإقليمي بالمنوفية أمس الساعة 11 صباحًا، حيث أوضحت التحريات أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للسيارة ما أدى إلى انحرافها وانقلابها في الأرض الزراعية أسفل الطريق الإقليمي ولايوجد شبهة جنائية.

وكانت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية قد أوضحت انفجار الإطارين الأمامي والخلفي للسيارة وسقوطها من أعلى الطريق الإقليمي بالقرب من عزبة الخواجة بقرية مسجد الخضر التابعة لمركز الباجور، واشتعال النيران في السيارة.

محافظة المنوفية حادث إقليمي المنوفية إصابة 9اشخاص ووفاة 9اشخاص إيجابية تحيل مخدرات ساذق الميكروباص المتسبب الحادث مركز الباجور

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