الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا يستقبل قنصلي مصر الجديدين بشيكاغو ولوس أنچلوس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، السفيرة ندى دراز قنصل مصر الجديد في شيكاغو، كما استقبل أيضًا السفير الدكتور حسام الدين علي قنصل مصر الجديد في لوس أنچلوس.

وأكد خلال لقائي القنصلين، انتشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العديد من دول العالم، كما أن لها تواجد قوي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول الحوار أيضًا أهمية ربط المهاجرين من الجيلين الثالث والرابع بالوطن مصر وآليات ذلك تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى ضرورة تشجيعهم علي زيارة مصر.
وثَمَّنَ قداسة البابا قيمة تلك الزيارات حيث أنها تربط الشباب المصري حول العالم بمصر وتقوي حبهم وانتمائهم لوطنهم.
و في الختام تمنى لهما قداسة البابا التوفيق في عملهما الجديد.

البابا تواضروس الثاني تواضروس ندى دراز قنصل مصر الجديد في شيكاغو الدكتور حسام الدين علي قنصل مصر الجديد في لوس أنچلوس لمقر البابوي

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