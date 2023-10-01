الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان: التخفيضات الضريبية المحتملة جزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة

هيروشي مورياما
هيروشي مورياما

قال رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني هيروشي مورياما إن التخفيضات الضريبية المحتملة كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة. 

وأوضح هيروشي مورياما انه سيتم الانتهاء منها في أواخر الشهر الجاري، لافتًا إلى أنها تكون مبررا لحل البرلمان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه".

وقال مورياما، في خطاب في مدينة "كيتامي" في جزيرة "هوكايدو" إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استنادا إلى الانضباط المالي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف أنه من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث أنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب.

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رئيس وزراء اليابان: فرصة لإجراء انتخابات مبكرة

وكشفت صحيفة "أساهي" أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، قال إن هناك فرصة للدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل نهاية مدة ولايته الحالية كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر المقبل.

جاء هذا التصريح، وسط تكهنات مستمرة منذ فترة طويلة بأن سوغا سيحل البرلمان عقب زيارة مقررة للولايات المتحدة هذا الشهر.

ونقلت "أساهي"عن سوغا قوله: هناك بالتأكيد فرصة لحل البرلمان قبل انطلاق السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي" في إشارة إلى اختيار زعيم للحزب الحاكم.

وأُجريت آخر انتخابات لمجلس النواب في 2017، ولن يجري الاقتراع أكتوبر من العام الجاري، لكنّ رئيس الوزراء يملك سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وفاز سوغا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر الماضي ليخلف رئيس الوزراء شينزو آبي الذي استقال متعللًا بأسباب صحية.

وأبدى سوغا مرارًا تخوفه من إجراء انتخابات مبكرة مؤكدًا ضرورة التركيز على اتخاذ إجراءات لاحتواء جائحة "كورونا" التي تُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد.

60 % يعارضون إجراء انتخابات مبكرة

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع يابانى أن أكثر من 60 في المائة من المشاركين فى الاستطلاع يعارضون إجراء انتخابات مبكرة.

يأتى استطلاع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية وسط تكهنات بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا تحسنت نسبة موافقة حكومته بعد اجتماع قمة مجموعة السبعة الذي عقد في هيروشيما.

وأظهر الاستطلاع أن 62.3 في المائة يعتقدون أن كيشيدا إما بشكل كبير أو إلى حد ما أظهر قيادة في اجتماع مجموعة السبع الذي حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًا لحشد المزيد من الدعم لبلاده في حربها ضد روسيا.

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