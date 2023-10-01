الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم قنا" يتفقد المدارس فى أول يوم دراسى

المدارس
المدارس

أجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية باليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2023/2024م.

 


رافقه خلال الجولة مهدى محمود سعيد  ممثل أكاديمية مبارك التعليمية وعضو متابعة بالوزارة، وعبدالله القباني مدير عام إدارة قنا التعليمية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

بدأت الجولة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات تلتها مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، ثم مدرسة الشهيد أحمد عبدالفتاح الابتدائية المشتركة ومدرسة الإعدادية بنات، وأختتم الجولة بمدرسة قنا الابتدائية المشتركة.

 

وتابع وكيل الوزارة، انطلاق الدراسة اليوم بالمدارس والتي بدأت بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد، وأخرى عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة وبعض العروض الفنية للطلاب، حيث حرصت المدارس على استقبال الأطفال بالألعاب والبالونات وتهيئة جو من المرح لكسر حاجز الرهبة لدى أطفال المراحل الأولى خاصة kg1 والصف الأول الابتدائى، مما ينعكس على الحالة النفسية والذهنية للأطفال ويحسن أداءهم في العملية التعليمية.


كما تفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال بمدارس المرحلة الابتدائية وحجرات الأنشطة المدرسية، مطالبًا بتثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التى تنفذ على أرض الواقع.


واطمأن وكيل الوزارة على نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول، موجهًا بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظًا على سلامة جميع الطلاب
 

وشدد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، مع الالتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

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