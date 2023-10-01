الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: البدء فى تنفيذ مترو الإسكندرية لخدمة 1.5 مليون راكب يومياً

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية، منها مترو الأنفاق، القطار الكهربائي، المونوريل، أتوبيس BRT.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه تم إرساء مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي، وإنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط، وتطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي.

وأشار وزير النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تضم 3 خطوط هي محطة العاصمة الإدارية، محطة القاهرة، محطة حدائق أكتوبر، والتي تربط جميع محافظات الجمهورية ببعضها، حيث تم ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وربط شمال مصر بجنوب مصر.

ولفت وزير النقل إلى مشروعات الهيئة القومية للأنفاق 2030، حيث تم البدء في تنفيذ مترو الإسكندرية، بطول 21.7 كم، ويضم 20 محطة، ويخدم 1.5 مليون راكب يوميًا، بجانب تنفيذ ترام الرمل 2030 بطول 13.2 كم ويضم 24 محطة.

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