الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يحث المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

البابا خلال مشاركته
البابا خلال مشاركته في الانتخابات - أرشيفية

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندريّة، بطريرك الكرازة المرقسية، إن استحقاق الانتخابات الرئاسية المقبلة "عمل وطني قوي ومهم" لكل مواطن مصري، لافتًا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

وأضاف البابا، في تصريحات خاصة أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة إقامتها نهاية العام الجاري، أن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

◘ تواضروس: الوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا واحدة

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية أن الوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا بيد من أجل رفعته، موضحًا أن المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبني وطنًا وأن التخاذل والكسل لا يبنيان الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات المهمة جدًّا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

◘ البابا: ما يهمني مشاركة المصريين في الانتخابات

وأشار البابا تواضروس إلى أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أمس بعنوان "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية: "الحقيقة الصورة أكثر من رائعة"، وأنه "عندما تم تجميع الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية أصبحت الصورة واضحة"، لافتًا إلى أن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصةً أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن حتى الآن عن أسماء المرشحين في الاستحقاق الرئاسي.

وألقى البابا عظته الأسبوعية الماضية في كنيسة العذراء والقديس مارمرقس الرسول والآباء الرسل بمنطقة العوايد في عروس البحر المتوسط.

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