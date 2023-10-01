الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات حب وتأييد للرئيس السيسى ودعمه فى الانتخابات الرئاسية بالشرقية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خرج أهالي عزبة السعدي التابعة للوحدة المحلية لمنشأة أبوعمر بمركز الحسينية في مسيرة تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وشكره على ما قدمته مبادرة حياة كريمة لأهالي الحسينية، وتجمع الأهالي لدى مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس إيمانًا منهم بسياسة الإصلاح التي قادها لحل مشكلات مصر.

وانطلقت مسيرة الدعم  في ٤٠ سيارة ملاكى بعدد ١٠٠ مواطن ما بين سيدات ورجال وشباب لعمل توكيلات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأكد محمد عبود (باحث بجامعة الأزهر ومن رواد العمل العام) من أهالي عزبة السعدي أننا سنقف خلف قيادتنا السياسية الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وما بدأه من نهضة في شتى المجالات.

 وقال عطية عبدالفتاح عطية موظف بالمعاش: ذهبت لعمل توكيل للرئيس صاحب الإنجازات التي ساعدت في تطوير الريف المصري ونهضته ليوازي التطوير بالمجتمعات الحضارية والمدن الكبري وقالت السيدة ريم فريد رسلان (مديرة مدرسة): برغم الظروف العالمية إلا أننا لن نتخلى عن القيادة السياسية الحكيمة حتى نعبر من هذا النفق إلى آفاق أوسع وأن المرأة الريفية ستظل خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد ملحمة تنموية ولديه مشروع تنموي كبير يحمل رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، ولا بد من إعطائه الفرصة كاملة لتحقيق أحلامه في بلد تنموي.

وأشار إلى أن نجاح الرئيس خلال السنوات الماضية، مؤشر يستدعي ضرورة تواجده في الحكم من جديد لاستكمال ما يسعى إليه وتحقيق التنمية في كافة ربوع مصر.

الرئيس تحقيق التنيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة لفترة رئاسية جديدة

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