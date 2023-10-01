الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حكاية وطن.. أبرز الطرق التى تم الانتهاء منها خلال 9 سنوات

طرق
طرق

استطاعت مصر، خلال الـ 9 سنوات الماضية، أن تحقق تطورًا هائلًا فى مشروعات الطرق حيث تم الانتهاء من العديد من الطرق التي سهلت على المواطنين، فيما أشاد العديد من المواطنين بالطرق الجديدة، وقد أوضح مؤتمر حكاية وطن عن مشروعات الطرق التى تم الانتهاء منها وترصدها الدستور خلال سطور مقبلة. 

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1- طريق الجلالة بطول 82 كم بتكلفة 5.4 مليارات جنيه.

2- إنشاء طريق القاهرة- السويس بتكلفة 2.1 مليار جنيه.

3- إنشــاء الطريــق المــزدوج كفــر الشــيخ/ دســوق المرحلــة الأولى بطــول 10 كــم وتكلفــة مليــار جنيــه.

4- إنشــاء الطريــق المــزدوج طنطــا/ الســنطة/ زفتــي )المرحلــة الأولى بطــول 11 كــم وتكلفــة 475 مليــون جنيــه.

5-  تطويـــر طريـــق الصعيـــد الصحـــراوي الغربـــي مـــن القاهـــرة إلـــى المنيـــا بطـــول 230 كـــم بتكلفـــة وصلـــت إلـــى 6.7 مليـــارات جنيـــه.

6- تطويـــر الطريـــق مـــن نفـــق الشـــهيد أحمـــد حمـــدي إلـــى الكيلـــو 109 طريـــق الســـويس، بطـــول 24 كـــم تكلفـــة تصـــل إلـــى 859 مليـــون جنيـــه.

7- تطويــر وازدواج طريــق الصعيــد الصحــراوي الغربــي فــي المســافة مــن القاهــرة حتــى القوصيــة بطــول 290 كــم وبتكلفــة 4.10 مليــارات جنيــه.

8- تطويــر وازدواج طريــق أســيوط / ســوهاج "شــرق النيــل بطــول 145 كــم ووصالتــه بتكلفــة 35.1 مليــار جنيــه".

9-  تطويـــر وازدواج طريـــق ســـفاجا / مرســـى علـــم "بطـــول 200 كـــم وتكلفة 7.1 مليار جنيه".

10- تطويـــر وازدواج طريـــق 6 أكتوبـــر/ الواحـــات "بطـــول 283 كـــم وتكلفة 2.2 مليار جنيه".

11- تطويـــر وازدواج طريـــق قنـــا/ القصـــر الصحـــراوي الشـــرقي "بطـــول 108 كــم وتكلفــة مليــار جنيــه".

12- تطويـــر وتوســـعة الطريـــق الدائـــري حـــول القاهـــرة الكبـــرى المرحلة الأولى  بطول 76 كم وتكلفة 2.11 مليار جنيه.

13- تطويـــر طريـــق المعاهـــدة الســـويس/ الإسماعيلية بطـــول 80 كـــم وتكلفـــة 2.2 مليـــار جنيـــه. 

14- ازدواج طريـق المنصـورة/ دميـاط الشـرقي المرحلـة الثانيـة مـن محـور طلخـا حتـى محـور شـربين بطـول 12 كـم وتكلفـة 600 مليـون جنيـه.

33 مليون جنية تكلفة اعمال الطرق ٣٠ يونيو فى مشروعات الطرق والكباري أحد الطرق السريعة جلسات حكاية وطن جلسة حكاية وطن

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