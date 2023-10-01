حكاية وطن.. أبرز الطرق التى تم الانتهاء منها خلال 9 سنوات

استطاعت مصر، خلال الـ 9 سنوات الماضية، أن تحقق تطورًا هائلًا فى مشروعات الطرق حيث تم الانتهاء من العديد من الطرق التي سهلت على المواطنين، فيما أشاد العديد من المواطنين بالطرق الجديدة، وقد أوضح مؤتمر حكاية وطن عن مشروعات الطرق التى تم الانتهاء منها وترصدها الدستور خلال سطور مقبلة.

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