الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابى سرق كابلات إحدى الشركات لـ3 أكتوبر

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أجلّت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي لجلسة 3 أكتوبر بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات. 

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى إلى انقطاع الاتصال وخدمة الانترنت بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة 

وتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من مدير سنترال بسرقة كابلات من الشركة تسببت في انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبيَّن من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات.

وتم تشكيل فريق بحث، وتبيَّن من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل في الإذاعة والتلفزيون، وآخر نقَّاش وعامل وعاطل وسائق.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق. 

تفريغ الكاميرات تشكيل عصابي محاكمة عابدين محكمة جنايات القاهرة

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