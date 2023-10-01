اتفاقية تعاون بين "ألسن عين شمس" وجامعة "بابلو دي أولابيدا" الإسبانية

وقعت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس والدكتور فرانسيسكو أوليبا بلاثكيث رئيس جامعة بابلو دى أولابيدا الاسبانية اتفاقية الشراكة لأطروحات الدكتوراه وذلك تحت مظلة عقد الشراكات الأجنبية مع المؤسسات التعليمية المناظرة ذات السمعة العالمية المتميزة بهدف تعزيز الأنشطة الأكاديمية والتقنية والبحثية على المستوى الدولى مما يؤدى إلى رفع كفاءة جودة الخدمة التعليمية والبحث العلمى بالجامعتين.

وأوضحت عميد كلية الالسن أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار إهتمام كلية الألسن بجامعة عين شمس باتفاقيات الشراكة مع جامعات العالم المختلفة، حيث تهتم الكلية بالشراكات الدولية لتحسين الوضع التنافسي للكلية والجامعة وكذلك تحسين ترتيبها فى التصنيفات العالمية التى تأتى فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية.

واشارت إلى أهمية هذا النوع من الاتفاقيات بالنسبة لجامعة عين شمس وكلية الألسن حيث أوضحت سيادتها أن كلية الألسن تضم خمسة عشر قسمًا للغات، وثمانية برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة في الترجمة التحريرية والفورية والترجمة المتخصصة وتكنولوجيا الترجمة.

و هى تعد جميعا من متطلبات سوق العمل، كما يوجد أيضا برنامجين دوليين بالكلية على مستوى مرحلة الماجستير بالتعاون مع جامعة سلامنكا باسبانيا فى اللغة والثقافة الاسبانية واخر فى الترجمة المتخصصة بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، وبالتالى تعد الشراكة الجديدة فى مرحلة الدكتوراة هى البرنامج الثالث على مستوى الكلية فى اطار الشراكات الدولية.

جدير بالذكر ان الاتفاقية لا تقتصر على تخصصات كلية الالسن ولكن تخصصات اخرى بالجامعة فى مجال العلوم الانسانية والاجتماعية بشكل عام.

ومن جانبه سلط رئيس الجامعة الإسباني الضوء على أهمية توسيع العلاقة الأكاديمية بين الجامعتين وبالتالي تدويلها. وبهذا الصدد، أكد سيادته أن هذه الاتفاقية تساهم في تأكيد أهمية دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية في إطار بلدان شمال إفريقيا، وأعرب عن رغبته في أن تستمر العلاقة بين الكيانين في التوسع في المستقبل.