تمكين المرأة اجتماعيًا.. 6.3 مليار جنيه سـنويًا لدعم السيدات المعيلات

تستمر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كأولوية قصوى على أجندة الدولة.

ويرصد "الدستور" في الإنفوجراف التالي جهود الدولة لتقديم الدعم الكامل للمرأة.

1 - بلــغ عــدد المستفيدات من منظومة التموين 4.31 مليون سيدة بنسبة 4.49 % مـن إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 3.35 مليـون سيـدة مـن منظومــة الخبــز بنسبة 4.49% من إجمالي المستفيدين.

2 - بلغـت نسـبة السيدات المستفيدات مـن برنامـج تكافل وكرامة 75 % بواقع 5.3 مليون سـيدة، فيمـا تحصـل 6 ملايين سـيدة على معاشات تأمينية بنسبة 58 % من إجمالي أصحاب المعاشات، و3 ملاييـن سـيدة مؤمـن عليهـا بنسبة 23 % مــن المؤمــن عليهــم، بجانب مليار جنيه مــن صنــدوق تأمين الأســرة لتغطية أحـكام النفقة لأكثر من 224 ألف سيـدة مـن المطلقات والمهجورات.

3 - بلــغ عــدد المستفيدات مــن منظومــة التمويــن 4.31 مليــون ســيدة بنســبة 4.49 % مـن إجمالي المستفيدين، وكذلك استفادة 3.35 مليـون سـيدة مـن منظومــة الخبــز بنســبة 4.49 % مــن إجمالــي المســتفيدين.

4 - تقديـم الدعـم بقيمة 6.3 مليارات جنيه سنويا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألــف ســيدة، عــاوة علــى استخراج مليــون بطاقــة رقــم قومــي للنســاء الأولى بالرعاية خـال 6 سـنوات، ومـا يزيـد علـى 500 ألـف فتـاة مستفيدة من برنامـج الحفاظ علـى كيـان الأسـرة المصريـة ”مـودة“، فضلًا عـن تأهيـل 15 ألف رائـدة اجتماعيـة للتوسع فـي برنامـج ”وعـي“ للتنميـة الأسرية والمجتمعية.

5 - ارتفـاع نسـبة الإنـاث المقيدات بالدراسات العليا لتصل إلى 8.58 % عـام 2021 - 2022، مقارنـة بـ 9.47 % عـام 2013 - 2014، انخفضت نسـبة التسـرب مـن التعليـم بيـن اللإناث "المرحلـة الإبتدائية " لتصـل إلـى 18.0 % عـام 2021 - 2022،مقابـل 45.0 % عـام 2013 – 2014.

6 - فحـص أكثـر مـن 6.35 مليـون سـيدة مـن خلال المبادرة الرئاسية لدعـم صحـة المـرأة المصريـة، وفحص أكثـر مـن 8.1 مليـون سـيدة مـن خـال مبـادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضًًال عن مليوني سـيدة مسـتفيدة مـن منظومة التأمين الصحــي الشــامل منذ إطلاقها بنسـبة 3.49 % مــن إجمالي المستفيدين.