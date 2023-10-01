الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بينها النظام الغذائي.. طرق لتفادي الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت

إدارة التوتر
إدارة التوتر

تشير الدراسات إلى أن 88% من الأشخاص في مكان العمل يشعرون بالإرهاق، وفي الحقيقة يحصل الكثير منا على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة، فكيف يمكنك التوقف عن الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت؟.

 

النصيحة الأولى: النظام الغذائي

تدور هذه الخطوة حول التغذية وكيف يمكنك تناول الأطعمة المناسبة لتغذية دماغك وجهازك المناعي وأمعائك، يمكنك إضافة مزيج من الجوز المطحون والبذور إلى العصيدة أو العصائر أو السلطات للحصول على دفعة إضافية.

 

النصيحة الثانية: صحة الأمعاء

صحة الأمعاء مهمة للغاية للصحة العقلية، امضغ الأطعمة بعناية أكبر حتى يتم تقسيم طعامك بشكل كافٍ، وقم بتطبيق تقنيات تقليل التوتر مثل التنفس التخطيطي لتقليل احتمالية وجود بطن متوتر لتهدئة العصب المبهم أيضًا.

 

أضف ملعقة صغيرة من التوابل إلى طعامك يوميًا، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى أن هذا يغير تكوين الميكروبيوم المعوي لديك.

 

النصيحة الثالثة: النوم وممارسة الرياضة

النوم وممارسة الرياضة هما طبقتان أساسيتان من الرفاهية التي تحتاج إلى النظر إليها، اسأل نفسك، لماذا لا تنام جيدًا؟ متى بدأت مشكلة النوم؟ هل كان هناك شيء أدى إلى نوبة قلة النوم؟، إذا تمكنت من فهم سبب عدم نومك، فيمكنك استخدام الأدوات المناسبة لمكافحته، وحاول ممارسة الرياضة بقدر ما تستطيع، ولكن قم بالأشياء التي تحبها والتي لا يكون لها تأثير كبير دائمًا.

 

 

النصيحة الخامسة: استغل قوة عقلك

إذا كنت قادرًا على إدارة عقلك، فإن كل شيء آخر يتبعك، إن الإدارة الجيدة للأفكار وترتيب عقلك هي المفتاح للحفاظ على طاقتك.

 

النصيحة السابعة: شرب مرق العظام

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن استبدل إحدى أكواب قهوتك اليومية بمرق العظام، إنها رائعة لأمعائك وشعرك وبشرتك وأظافرك بسبب محتواها العالي من الكولاجين، وأضف بعض الأرز البني والخضروات وستحصل على وجبة خفيفة مغذية رائعة أو حتى وجبة صغيرة.

الارهاق التوتر التخلص من التعب النظام الغذائي صحة الأمعاء

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