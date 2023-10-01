محمد فايز فرحات: داعش وراء انفجار تركيا (فيديو)

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن توقيت تنفيذ العملية الإرهابية بالعاصمة التركية أنقرة صباح اليوم بمثابة مدخل لفهم الرسالة التي دعا إليها منفذو العملية، وبرأيي ليس الهدف سياسيًا بقدر استغلال لطبيعة اللحظة، ولفت النظر إلى العملية، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي لحضور جلسة البرلمان.

وأضاف فرحات، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن بصمات العملية تشير إلى أنه من يقف وراء العلمية هو تنظيم داعش، ويجب أن نربط هذا الحدث بالحدث الإرهابي الذي جرى تنفيذه في باكستان منذ يومين.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو التأكيد على وجود التنظيم في أوسع رقعة ممكنة من باكستان إلى تركيا، وهناك محاولة من جانب تنظيم داعش للتأكيد أن التنظيم ما زال موجودًا في مساحة جغرافية واسعة بعيدًا عن المناطق التقليدية.

تنظيم داعش يمزج بين العنف والرسائل الإعلامية

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تنظيم داعش دائمًا ما يمزج بين العنف وبين الرسائل الإعلامية للعمليات التي ينفذها، لافتًا إلى أن مسألة انضمام تركيا لحلف الناتو ليست مسألة حديثة أو وليدة اليوم، لكن الاعتماد على هذا العنصر فقط غير كافي في فهم طبيعة هذه العملية، والأهداف الأخرى التي تقف وراءها.