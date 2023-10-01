الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فايز فرحات: داعش وراء انفجار تركيا (فيديو)

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن توقيت تنفيذ العملية الإرهابية بالعاصمة التركية أنقرة صباح اليوم بمثابة مدخل لفهم الرسالة التي دعا إليها منفذو العملية، وبرأيي ليس الهدف سياسيًا بقدر استغلال لطبيعة اللحظة، ولفت النظر إلى العملية، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي لحضور جلسة البرلمان.

وأضاف فرحات، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن بصمات العملية تشير إلى أنه من يقف وراء العلمية هو تنظيم داعش، ويجب أن نربط هذا الحدث بالحدث الإرهابي الذي جرى تنفيذه في باكستان منذ يومين. 

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو التأكيد على وجود التنظيم في أوسع رقعة ممكنة من باكستان إلى تركيا، وهناك محاولة من جانب تنظيم داعش للتأكيد أن التنظيم ما زال موجودًا في مساحة جغرافية واسعة بعيدًا عن المناطق التقليدية.

تنظيم داعش يمزج بين العنف والرسائل الإعلامية

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تنظيم داعش دائمًا ما يمزج بين العنف وبين الرسائل الإعلامية للعمليات التي ينفذها، لافتًا إلى أن مسألة انضمام تركيا لحلف الناتو ليست مسألة حديثة أو وليدة اليوم، لكن الاعتماد على هذا العنصر فقط غير كافي في فهم طبيعة هذه العملية، والأهداف الأخرى التي تقف وراءها.

داعش انفجار تركيا اللحظات الأولى من انفجار تركيا محمد فايز فرحات الدكتور محمد فايز فرحات داعش وراء انفجار تركيا

مواد متعلقة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

غادة عبدالرازق وابنتها وحفيدتاها ضيوف "معكم منى الشاذلى".. الخميس

وزيرة التخطيط: الاقتصاد العالمى يواجه أزمات حادة متلاحقة ومتداخلة

الرئيس السيسى: الحوار الوطنى ضرورة للاستماع.. وليس رفاهية

التخطيط: تطوير 350 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

الرئيس السيسى: لو كان ثمن بناء الدولة موتى هعملها

الأكثر قراءة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

شباب القليوبية يحتشدون لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية