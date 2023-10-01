ضبط شحنة مخدرات بـ2.5 مليون في مطروح والدقهلية

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط كمية من المواد المخدرة وصلت قيمتها لميلوني ونصف جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام ومديريتى أمن مطروح، الدقهلية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة الضبعة، جمصة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 23،500 كيلو جرام، سيارتين.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات،كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام، سلاح أبيض.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،425،000 جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.