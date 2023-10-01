فعاليات وأنشطة "الفنون التشكيلية" احتفالا بنصر أكتوبر

يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات خلال شهر أكتوبر، احتفاءً بالنصر العظيم.

فعاليات قطاع الفنون التشكيلية

وتتضمن تلك الفعاليات: "ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي الدورة الثامنة تحت عنوان "الخط والنصر"، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، والجمعية المصرية العامة للخط العربي، خلال الفترة من 10 حتى 20 أكتوبر، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وتنظيم معرض لأعمال الفنانين المصرين ممن تناولوا هذه الحقبة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث، ومعرض استيعادي للفنان الراحل سعيد العدوي، بمناسبة مرور 50 عاماً على وفاته في أكتوبر 73، في النصف الثاني من شهر أكتوبر، بقصر عائشة فهمي في الزمالك، وجولة لمشروع "بستان الإبداع" في مدن القناة تبدأ من محافظة بورسعيد يوم 11 أكتوبر، لتشمل زيارات للمواقع الحربية ومتحف النصر، وندوات يتحدث خلالها عدد من أبطال نصر أكتوبر، وورش فنية، وذلك لعدد 50 طفلاً من المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة.

كما يجرى تُنظيم محطة جديدة من محطات مبادرة "أنت مش لوحدك" لذوي القدرات الخاصة يتم خلالها استضافة عدد من أبطال حرب أكتوبر، بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء، وعقد ندوة بعنوان "شخصيات مصرية لها تاريخ" يُشارك بها عدد من أبطال الحرب، ويتخللها فقرة فنية، وذلك يوم 10 أكتوبر بمركز سينما الحضارة (2)، في تمام السادسة مساءً، تنظيم ندوة بعنوان"سينما الحرب" يُشارك بها كل من: اللواء سمير فرج، الدكتور ثناء هاشم، أستاذ بقسم السيناريو بمعهد السينما، الناقد عصام زكريا، الدكتور وليد سيف، أستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني، ويديرها الدكتور إسلام جعفر، وذلك يوم 19 أكتوبر، بمركز سينما الحضارة (2)، كما تعقد ندوة بعنوان "حرب الاستنزاف وتأثيرها على الفن التشكيلي" يشارك فيها: اللواء عمرو عز الدين، من أبطال إيلات، اللواء نبيل عبد الوهاب، من أبطال إيلات، اللواء نور الدين، بطل موقعة كبريت، الدكتور خالد هنو، وذلك بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية يوم 7 أكتوبر ، في السابعة مساءً".