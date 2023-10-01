الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 2620 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من سحب 2620 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

 

حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: "سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس".

الحركة المرورية رخصة سيارة وزارة الداخلية الملصق الالكتروني تركيب

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