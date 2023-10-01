الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يفحص خسائر حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في شقة سكنية في بولاق الدكرور؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

حريق شقة سكنية في بولاق

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حريق المعمل الجنائي شقة سكنية بولاق الدكرور الجيزة

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