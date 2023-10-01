فحص 1370 مواطنًا فى قافلة علاجية بالبحر الأحمر

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر من الكشف عن 1370 مواطنًا خلال شهر سبتمبر، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وأجرت الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

ونظم فريق قوافل محافظة البحر الأحمر 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر سبتمبر على مدار 16 يومًا، فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

علاج 1370 حالة

وأكد الدكتور أحمد الصاوي، منسق عام القوافل بمديرية الصحة، أنه تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1370 حالة، وتم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 190 حالة.

وقال الصاوي إنه تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 155 حالة، مشيرًا إلى أن التخصصات التي تشملها المبادرة هي جراحة- نساء وتوليد- باطنة- تنظيم الأسرة- الأسنان.

وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

قافلة علاجية

قافلة علاجية

قافلة علاجية

قافلة علاجية