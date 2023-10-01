الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسببت فى إصابة 5 أشخاص.. التحقيق فى انهيار بلكونة غرب الإسكندرية

انهيار بلكونة
انهيار بلكونة

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط بلكونة على 5 أشخاص وهم عريس و4 سيدات، أثناء نقل عفش عروس بمنطقة القباري تصادف وجودهم تحتها، وتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقار والتحفظ على ملفه لفحصه، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع محمد حجازي بمنطقة القباري، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص، تبيَّن أثناء قيام شخص يُدعى مؤمن بنقل عفش عروسه من شقة والدها لنقله سقطت عليه بلكونه الطابق الأول علوي فوق رأسه، مما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ وشرخ الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة 3 فتيات أشقاء تصادف وقوفهن في البلكونة رفقة زوجة شقيقهن، وتم نقلهن إلى مستشفى القبارى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

تشكيل لجنة هندسية

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق في منطقة رأس التين بحي الجمرك دون حدوث أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط أجزاء من العقار رقم 33 شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين، وعلى الفور، انتقل ضباط القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن أن العقار بناء قديم أسقف خشبية وحوائط حاملة، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وسقوط أجزاء من العقار دون حدوث أي إصابات.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم عمل محضر إخلاء لقاطني العقار سلامة المواطنين والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التحقيقات.

الإسكندرية عريس انهيار بلكونة نيابة مينا البصل أمن الأسكندرية

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