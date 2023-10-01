وزير الاتصال الأردنى: هناك مخاوف من الفضاء السيبرانى بغض النظر عن مبرراته

شدد الدكتور أحمد الهناندة، وزير الاتصال الأردني، على ضرورة فتح أفاق التعاون وتبادل المعلومات وتبادل التجارة ورفع كفاءات الشباب في مجال الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تخريج أكبر عدد ممكن يستطيع التعامل مع هذا المجال معقبًا:" هذا سيكون أمر جيد، ليس الأهم فيه الأهداف المالية والمادية، ولكن لابد من تجهيز عدد كبير من الخبراء والمختصين لفتح قنوات مختلفة ومتعددة للتعاون".

وأضاف «الهناندة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أنه لابد من رفع قدرات الاستجابة للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والعالم الافتراضي والتحول الرقمي، مؤكدًا أنها لم ولن تتوقف بل ستتزايد.

عالم الجريمة الإلكترونية يتطور

كما أوضح أن عالم الجريمة الالكترونية يتطور، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يتطور العالم الواقعي بنفس السرعة للحد من تلك المخاطر.

كما شدد على ضرورة بناء القدرات والعمل على فتح آفاق التعاون المستمر والمستدام بين الجميع لمواكبة التطورات الهائلة في الفضاء السيبراني، معقبًا: "لا يوجد أحد وحده يستطيع مواجهة التسارع الكبير، حيث يوجد مخاوف ومخاطر خاصة بالفضاء السيبراني بغض النظر عن مبرراته".