الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد الغذائية من عربات النقل الثقيل فى العبور

واقعة سرقة البطاطس
واقعة سرقة البطاطس من النقل الثقيل بالعبور

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها استكمالا فى واقعة ضبط التشكيلات العصابية مرتكبى وقائع سرقة السيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية بأسلوب "المغافلة".

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ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل بأسلوب "المغافلة" عن طريق استقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال اقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

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سقوط عصابة سرقة الحاجز الحديدى الخاص بمحور المريوطية

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط ( 6 مركبات "تروسيكل" بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التشكيلات العصابية قطاع الأمن العام المنطقة الصناعية قسم شرطة العبور تروسيكل

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