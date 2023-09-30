السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "الحقائق لازم تتقال للناس.. هو ده حالنا ولازم نغيره"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك من يتحدث عن أزمة انقطاع الكهرباء، وحلها يستلزم توفير 300 مليون دولار شهريا.

وأضاف، خلال مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "نقدر نخلي الكهرباء متتقطعش بس منين؟، وزير البترول طارق الملا بيبيع الغاز عشان يجيب دولار، وبالدولار بنجيب بترول نخليه سولار وبنزين للناس".

وتابع: "شوية الكهرباء اللي بيتقطعوا دول بـ300 مليون دولار في الشهر، ده حالنا ولازم نغيره وده ضعفنا ولازم ننهيه.. الحقائق لازم تتقال للناس عشان تشيل معاك يا طارق".

وأردف: "الناس في مصر متحملة مآسي وتعب وهما هيتحملوا بس محتاجين يعرفوا".

السيسى: "خصصنا 30 مليون متر لرجال الأعمال ونفذوا مشروعات على 10% فقط منها"

عبد الفتاح السيسي انقطاع الكهرباء ؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز سولار

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