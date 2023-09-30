وكيل تعليم مطروح يناقش خطة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام ومحمد أنور مدير الحملة الميكانيكية، وهشام محمد مسئول التشغيل لاستعراض اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وخطة انطلاق وانتظام حركة تشغيل اتوبيسات نقل المعلمين يوميًا من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد صباح باكر الأحد.

المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى مسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لإدارات النجيلة وبراني والضبعة ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي، لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه مشيرًا أن موعد تحرك اتوبيسات نقل المعلمين لادارتي براني والضبعة من أمام المديرية سيكون في تمام الساعة السادسة يوميا، بينما تحرك أتوبيسات النجيلة وفوكة في تمام الساعة السادسة والنصف صباح أيام العمل.

وأكد شحاته لمسئولي الحملة تنبيه السائقين بضرورة التعامل الجيد مع المعلمين تعظيما لحملة أقدس رسالة على وجه الأرض، وهى رسالة العلم مقدما الشكر لرجال الحملة الميكانيكية بتعليم مطروح تقديرا لمجهوداتهم المتميزة وإخلاصهم في العمل خلال المرحلة الماضية، وأثناء الاستعداد لبدء الدراسة.