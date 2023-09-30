نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد رفع وتحية العلم بمهرجان استقبال العام الجديد

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور لفيف من عمداء الكليات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي إطار استعداد الجامعة لاستقبال والترحيب بالطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2024/2023 والعمل على تقديم كافة الخدمات لجميع الطلاب.

وأبدى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سعادته بشباب المستقبل من طلاب جامعة عين شمس الجدد والقدامى الذين لم يفارقوا الجامعة خلال فترة الإجازة الصيفية حيث تم إعداد مهرجان استقبال الطلاب الجدد وافتتاح العام الدراسي باستعراض لكل الأنشطة الموجودة بالجامعه من انشطة فنية وثقافية وجوالة وغيرها من الأنشطة وخلال شهر كامل هو مدة الاستقبال هذا العام سوف يتم تقديم كل العروض المسرحية التي نالت جوائز على مسرح محمود عوده الذي تم تجديده علي مستوى عالى جدا كذلك الفرق الرياضيه والفنون الشعبيه والتشكيليه والتي حصلت علي جوائز محلية ودولية.

وأضاف أن جامعة عين شمس هي جامعة النجوم الخمس التي تضم أفضل طلبة وأفضل أعضاء هيئة تدريس وتقدم مناهج قوية تؤهل الطلبة لاحتياجات سوق العمل وتقدم تعليم جاد وأنشطة قوية سواء فني أو رياضي أو مسرحي، فجامعة عين شمس تقدم تعليم وترفيه على أعلى مستوى لتمنح طلابها شخصية قوية ومستقلة ليكونوا سفراء لجامعة عين شمس في عصر الجمهورية الجديدة ويكونون نواة لجيل جديد يمثل جامعة عظيمة تخدم بلدا أعظم.

ووجه كل الشكر والتقدير إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب وفريق عمله على الجهود المبذولة لإخراج الاستقبال بهذا الشكل الرائع.

كما وجه الشكر والتقدير للدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، الدكتور سامح عوض الله الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الطفولة، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب على الجهد الذي قدموه خلال الفترة الماضية.

وفي كلمته رحب الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ مرحبا بتقديم الخدمات لهم من خلال اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

وأضاف أن جامعة عين شمس ليست مؤسسة تعليمية فحسب وإنما هي مؤسسة اجتماعية رياضية ثقافية فنية لممارسة جميع أنواع الأنشطة من خلالها يتم اكتشاف المواهب لأبنائنا الطلاب.

جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي.

كما شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عرضا فنيا لكورال هارمولي بقيادة المايسترو محمود وحيد والذي شهد تفاعلًا كبيرًا من الطلاب داخل حرم الجامعة كذلك تفقد المعرض التشكيلي وما يضمه من منتجات ولوحات مصنوعة من لوائح التدوير Recycle، بالإضافة إلي مسابقات المواهب بين الطلاب في مجالات الغناء الفردي - الغناء الجماعي. العزف الفردي - تقليد -كاريوكي.

وعرضت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات فيلمًا تسجيليا للتعريف بأنشطة الإدارة المختلفة من أنشطة ومعسكرات الجامعة برأس البر ومطروح فيما قدمت إدارة النشاط الثقافي معرض مجاني لتوزيع الكتب الثقافية والدينية والرياضية والفنية) على الطلاب بمشاركة المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومي للترجمة بالإضافة الى عمل مسابقة ثقافية اختتمت فعالياتها بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.

ومن جانبها، قدمت إدارة الجوالة والخدمة العامة ورشة فنية لعرض المشغولات الفنية للجوالة بالإضافة لعرض فيلم عن السمر الذي تم تقديمه بأسبوع شباب الجامعات الذي أقيم بجامعة حلوان والفائز بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر إلى عرض جداريات تعبر عن المناسبات القومية لمصر وأهمها انتصارات أكتوبر المجيد.

وقد قامت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بتوزيع استمارات انضمام الطلاب حسب ميولهم. واهتماماتهم وموهبتهم إلى اللجان المختلفة فنية - ثقافية -علمية ) وتوزيع فلاير تعريفي بانشطة الأسر واتحاد الطلاب، إلى جانب إقامة مارثون دراجات بالحرم الجامعي بحرم الجامعة الرئيسي وعمل العاب ترفيهية

-لعبة Climbing Tower

- لعبة Connect 4

- فرقة بيب مارسيلج للعزف

بالإضافة إلى حملة توعية للطلاب بمخاطر الإدمان والتعاطي "حملة صحتك رصيدك" والقياس الضغط والسكر وقياس الوزن والطول والنظر وفصيلة الدم

فيما نظمت إدارة النشاط الرياضي مسابقات في الالعاب الرياضية والالكترولية (تجديف الصالات) - (Ergometer). Darts (PlayStation)

وقام صندوق التكافل الاجتماعي بتعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها الصندوق من تخفيض مصروفات وتوزيع استمارات التكافل واستلامها بعد الاستيفاء من طلاب الفرقة الأولى،توزيع استمارات مجانية لاشتراكات متر والأنفاق بالإضافة إلى تخصيص رقم هاتف خاص يمكن للطلاب التواصل من خلاله بلجنة التكافل في سرية تامة.