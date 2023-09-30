أحمد سعد يوجه رسالة للمطرب الأمريكي تشارلي بوث: "بالتوفيق يا صديقي"

وجه النجم أحمد سعد رسالة إلى المطرب الأمريكي تشارلي بوث، متمنيا له التوفيق في حفله القادم المقرر إقامته في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" صورة تجمعه بالمطرب تشارلي بوث وعلق عليها قائلا: “بالتوفيق يا صديقي بكره في حفلك في أبو ظبي إن شاء الله هكون موجود”.

حفل أحمد سعد وروبي بأكتوبر

ويُحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخمًا باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة، والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، والكثير من الاستعراضات المدهشة.



آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

تعاون أحمد سعد مع المطربة روبي في أغنية بعنوان "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب ويقدمها الثنائي بشكل "ديو" غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرح أحمد سعد مؤخرًا، مقطع فيديو لأغنية "دب دب"، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية من إخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، والأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي.

كما حصدت نجاحًا عالميًا، بعد إذاعتها ضمن المشهد الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل Moon Knight للمخرج محمد دياب، وهى تقترب الآن من حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر اليوتيوب.