التخطيط: تطوير 350 مركزًا تكنولوجيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم رفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير المراكز التكنولوجية وعددها 350 مركزًا تكنولوجيًا بدواوين المحافظات والأحياء والمدن العمرانية الجديدة، والتي تقدم 250 خدمة.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم افتتاح مركز خدمات مصر الثابتة، وجارٍ الانتهاء من تجهيز مراكز خدمات مصر بالقاهرة، والجيزة، والغربية، وشمال سيناء، بانتهاء العام المالي 2023/ 2024، بجانب المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تضم 250 مركزًا تكنولوجي وتقدم ما يزيد على 200 خدمة، ومستهدف توفير ألف مركز لخدمات مصر المتنقلة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم الاستثمار في البشر من خلال 120 ألف متدرب، ومن أهم البرامج التدريبية برنامج الماجستير لريادة الأعمال، وتأهيل القيادات وغيرهما بالتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.