السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مينا" ابن الوادي الجديد يفوز بالمركز الأول بجائزة عمار الشريعي

مينا أثناء استلام
مينا أثناء استلام الجائزة

فاز الطالب مينا أشرف ابن محافظة الوادي الجديد وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية،  بالمركز الأول بجائزة (عمّار الشريعي للإبداع الموسيقي) ضمن مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وملتقى أولادنا الدولي. 

وهنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الطفل مينا على فوزه بالجائزة متمنيًا له دوام التوفيق.

ويدرس الطفل مينا أشرف بمدرسة الخارجة الإعدادية، وهو أصغر عازف أورج وملحن رسمي بقصر ثقافة الخارجة، وعازف أيضًا بدار الأوبرا المصرية ويبلغ من العمر 13 عاما، وحصل على لقب "بيتهوفن الوادي الجديد" بعد  فوزه بعدد من الجوائز الفنية على المستوى الإقليمي والدولى.


انطلاق فعاليات مهرجان

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، وملتقي أولادنا الدولي، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، بمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وشهدت الدورة مشاركة 41 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب افريقيا، ايطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، اوكرانيا، المانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وضمت الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة شملت أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

محافظة الوادي الجديد الطالب مينا أشرف أصغر عازف بدار الأوبرا المصرية عم ار الشريعي للإبداع الموسيقي مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

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