ممثلًا مصر.. فوز الطفل «مينا أشرف» بالمركز الأول بمهرجان الفلكلور الأفرو صيني

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فوز الطفل مينا أشرف ابن محافظة الوادى الجديد وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية بالمركز الأول بمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ممثلًا عن جمهورية مصر العربية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن الطفل مينا أشرف كان في منافسة مع 32 دولة مشاركة بالمهرجان، والذي أقيمت دورته الخامسة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ويدرس الطفل مينا أشرف بمدرسة الخارجة الابتدائية بالصف الأول، وهو أصغر عازف أورج وملحن رسمي بقصر ثقافة الخارجة، وعازف أيضًا بدار الأوبرا المصرية ويبلغ من العمر 12 عامًا، ويعيش مع أسرته في منزل بمنطقة طريق الداخلة بمدينة الخارجة، وهو الطفل الوحيد لوالديه حيث يعمل الأب مهندسًا زراعيًا بمديرية الزراعة بينما الأم ربة منزل وتحضر دكتوراه في التربية

وتؤكد والدة مينا السيدة ماري جرجس، إن ابنها الوحيد يمتلك موهبة العزف على الأورج ووصلت موهبته لدرجة التلحين، حيث لحن فعليا مقطوعات موسيقية لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي منحته شهادة رسمية بذلك كما منحته الكرازة شهادة أصغر ملحن وعازف أورج بالكنيسة المصرية.

وأضافت والدة الطفل أن مينا يستطيع أن يعزف أي مقطوعة موسيقية بمجرد أن أسمعها وأحبها دون نوتة مكتوبة أمامه، كما أنه يعشق ألحان رياض السنباطي، وفريد الأطرش، وأكثر الألحان التي أحب تكرارها خاصة في المنزل هو لحن الخلود وأغنيات عبدالحليم حافظ وكذلك "أنت عمري" لأم كلثوم".

وتضيف ماري، أنها اكتشفت موهبة ابنها وهو يبلغ من العمر 3 سنوات حيث منحه أحد أقاربه "أورج" صغير هدية في عيد ميلاده، كما أنني أحب العزف على الأورج، حيث ورثت تلك الموهبة من والدي مدرس الموسيقى، وبعد الانتهاء من عزف مقطوعة موسيقية تركت ابني الوحيد بجواره وذهبت لأتابع بعض الأعمال المنزلية داخل المطبخ، وكنت أعزف مقطوعة "أنت عمري" لكوكب الشرق، وفوجئت بعدها بسماع اللحن، ولكن يعزفه مينا بنفسه فاحتضنته، واتصلت بوالدي والذي أخبرني كيف أنمي موهبة ابني في العزف على الأورج.

وأضافت والدة الطفل مينا، أن ابنها جرى اعتماده رسميًا بوزارة الثقافة كأصغر عازف أورج بقصر ثقافة الخارجة، ووصلت موهبته إلى أنه يستطيع تلحين بعض الأغاني بأرجله على بيانو بلاستيكي وليس بيده فقط وهو ما قدمه أمام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وبرفقته وزير التموين والتجارة والزراعة، حيث أبهرهم الطفل بعشقه لمجال الموسيقى والعزف.

وتابعت ماري جرجس والدة الطفل أن ابنها حصل على المركز الأول بوزارة التربية والتعليم في التلحين لإحدى المقطوعات الموسيقية، كما منحته الكرازة شهادة رسمية بأنه أصغر ملحن مع اعتماده بشكل رسمي بوزارة الثقافة، وتستعين به المحافظة دائمًا في جميع المحافل والحفلات والزيارات الرسمية، كما أنه جرى اعتماده بشكل رسمي في فرقة الموسيقى العربية بمديرية الثقافة الجماهيرية كأصغر عازف أورج بوزارة الثقافة، وأطلق عليه الكثير "بيتهوفن الوادي".