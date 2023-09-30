وزيرة التخطيط: مصر سبَّاقة فى تبنى أجندة التنمية المستدامة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العالم اجتمع في عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة تم الاتفاق عليها في 17 هدفًا لتنفيذها في عام 2030، أهمها الحد من الفقر، والحد من الجوع، وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة، والمساواة بين الجنسين، وتوفير فرص عمل لائقة.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي، أن مصر كانت سبَّاقة في تبني هذه الأجندة التنموية، وإطلاق النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة في أوائل عام 2016، وكان لها اهتمام بالبُعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم، منها 12% من الأهداف الأممية التي تسير على المسار الصحيح، و50% من الأهداف الأممية التي خرجت عن مسار التحقيق، و38% من الأهداف الأممية لم تشهد أي تقدم أو تراجعت عن مسار التحقيق.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتوثيق الجهود من خلال التقارير والبيانات، لمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، بجانب إصدار تقرير التنمية البشرية بعد توقف عشرة أعوام، بالإضافة إلى التخطيط التنموي القائم على قواعد البيانات والأدلة، وأهداف الرؤية تستعين بقواعد البيانات والإحصاءات المختلفة المحلية والدولية.

مؤتمر حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.