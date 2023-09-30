السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم شرع في خطف طفلين في مدينة نصر

حبس
حبس

 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " البراء. م " بـالسجن المشدد  7 سنوات بتهمة الشروع في خطف طفلين في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

 تفاصيل الواقعة

 كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين  " البراء.م " وآخرين سبق الحكم عليهم  شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما " مروان. أ " وشقيقه " سليم " بالتحايل الواقع علي والدتهما " مي. ص " بأن قام المتهم الثاني بالحضور الي محل سكنها وايهامها بعمله في الروضة محل ارتياد نجليها حتي يتمكن من خطفهما . 

وذلك حال تواجد الأول والثالث علي مسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات.

 شهادة والدة المجني عليهما

وأضافت التحقيقات شهادة والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين بورود رسائل لهاتفها المحمول عبر أحد التطبيقات بزعم تنظيم الروضة محل ارتياد صغيريها لأحدي الحفلات الترفيهية  وسوف يقوم معدي الاحتفالية بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين فأبغت عقب التواصل مع مسئولي الروضة وبتاريخ الواقعة تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة  من خطف الطفلين.

وكشفت شهادة والد الطفلين " أحمد. ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينه وبين  مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين علي ارتكاب الواقعة وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين.

 شهادة معاون مباحث مدينة نصر 

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول بأنه وعلي أثر بلاغ من والدة الطفلين أنتقل لمحل اقامتها وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله، وبمواجهته أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لاصطحاب الطفلين قاصدا من ذلك خطفهما.

وكشفت شهادة رئيس مباحث مدينة نصر أول، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بقيام المتهمين من الأول للثالث بالشروع في خطف الطفلين، بالاشتراك مع المتهمة الرابعة لوجود خلافات بينها وبين والد الطفلين.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الشروع في خطف طفلين مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة

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