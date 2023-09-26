الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم فى "أحداث جامعة الأزهر"

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بمعاقبة متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر".
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

أحداث جامعة الأزهر السجن المشدد

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