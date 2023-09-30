شجون علي إسماعيل: والدي لا زال خالدا بأعماله الفنية

أعربت شجون علي إسماعيل، نجلة الموسيقار الراحل علي إسماعيل عن سعادتها الكبيرة عن إقامة احتفالية لوالدها بمناسبة مرور 50 عاما على رحيله، متابعًة: "سعيدة جدًا بهذه الاحتفالية التي تؤكد على مسيرة والدي الثرية والتي لا زالت تعيش إلى الآن والناس يتذكرونها".



وتابعت شجون علي إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "والدي ترك وراءه إرث فني كبير، حوالي 350 لحن في فيلم، وفكرة الاحتفال بذكراه هي فكرة جيدة جدًا وتسعدنا جميعا، خاصةً أنه لا زال خالدا بأعماله الفنية، وأنا فخورة بهذا كثيرًا".

مهرجان السينما العربية يحتفل بمرور 50 عاما على رحيل الموسيقار علي إسماعيل

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية، عن تنظيم احتفالية خاصة بالموسيقار الكبير علي إسماعيل بمناسبة مرور 50 عاما على رحيله، وذلك تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الثرية.

حيث ترك علي إسماعيل 3260 عملا بين ألحان وموسيقى تصويرية وتوزيع، بينها مشاركته في موسيقى وألحان 350 فيلما من أهم ما قدمته السينما المصرية والعربية، ومن أبرزها "الأرض"، "العصفور"، "الأيدي الناعمة"، "مولد يا دنيا"، "الشموع السوداء"، "زقاق المدق"، "بين القصرين"، "ثرثرة فوق النيل"، "معبودة الجماهير" وغيرها.

هذا بالإضافة إلى تجربته الملهمة مع فرقة رضا مسرحيا وسينمائيا، حيث كان المسئول عن ألحانها وموسيقاها وقيادة فرقتها الموسيقية منذ بداياتها وحتى رحيله في العام 1974، وعن موسيقى وألحان أفلامها "غرام في الكرنك"، "إجازة نص السنة "، و"حرامي الورقة".

واتفقت إدارة المهرجان مع شجون ابنة الموسيقار الراحل من زوجته الشاعرة نبيلة قنديل، على المشاركة في الاحتفالية، التي تهدف لتسليط الضوء على المنجز السينمائي المتفرد.

المهرجان يقام في يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ برعاية وزارة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبمشاركة 17 دولة عربية.