السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فيلم "حكاية وطن" يستعرض أحداث مصر منذ ثورة يناير لحكم الرئيس السيسي

حكاية وطن
حكاية وطن

عرض مؤتمر حكاية وطن  فيلما تسجيليا لحكاية مصر منذ ثورة يناير عام 2011  وحتى اليوم من تطوير الذي شهدته محافظات مصر.

واستعرض الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة ماجدة زكى،  خلال الفيلم رحلة تطوير  كافة القطاعات في مصر، ومن أهمها من شبكة الطرق والصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة.

وقال الفنان أحمد فؤاد في بداية الفيلم، أنه أثبت المصريون في كل مرة وفي كل زمان أنهم الحامي والضامن لمسيرة وبقاء وطنهم رغم كل حاقد وحاسد أو طامع.

جيل ورا جيل هنفضل نحكي الحكاية

وجسد الفنان أحمد فؤاد، دور جد  يروي لحفيده  "حكاية وطن"، عن مصر أم الدنيا التى لها تاريخ وفي الثقافة لها عظماء وفي الفن لها نجوم، وعن أحداث ثورة 2011 وكيف طالب الشعب بأبسط حقوقه، وكيف سرقت الجماعة الإرهابية فرحة مصر ونشرت الخوف والرعب في قلوب أهلها.

وقالت الفنانة ماجدة زكي لحفيدها بدرها التمثيلي خلال الفيلم، أن المصريين لم  يخافوا أبدا وبالفعل استطاعوا إسقاط حكم الإخوان، ونزل الشعب المصري إلى الميادين وهتف وقال:" انزل يا سيسي انزل يا سيسي". 

 

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