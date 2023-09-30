مدبولى: تكلفة المرحلة الأولى من مشروعات "حياة كريمة" بلغت 350 مليار جنيه

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، وقال إنه تم ويجري تنفيذ 27 ألف مشروع لخدمة 52 مركزًا، ويستفيد منها 18 مليون مواطن خلال المرحلة الأولى بتكلفة وصلت لـ350 مليار جنيه.

تنفيذ 1791 مشروعًا لمياه الشرب و2430 بالمنشآت التعليمية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أنه تم وجار تنفيذ 1605 مشروعات بالصرف الصحي، إضافة إلى أنه تم وجار تنفيذ 1791 مشروعا لمياه الشرب، و2430 مشروعا بالمنشآت التعليمية، وتم ويجري تنفيذ 1052 وحدة صحية.

بدء العمل بالمرحلة الثانية في "حياة كريمة"

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم ويجري تنفيذ 332 مجمعا حكوميا، و549 مشروعا بمكاتب البريد، إلى جانب تطوير مراكز الشباب وتبطين الترع، مشيرًا إلى أنه خلال نهاية العام الجاري سيتم بدء العمل بالمرحلة الثانية من المبادرة، التي تضم 20 محافظة لخدمة 52 مركزا بإجمالي 1683 قرية.