السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الدولة تشهد إعجازًا على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030.

إعجاز وليس إنجاز

 
واشار إلى أن الدولة تشهد إعجازًا وليس إنجازًا على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة غير مسبوقة فى حجم المشروعات، فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والعمل يسير بالتوازى فى مختلف الملفات مما يعني أن هذه المشروعات العملاقة لم تأتى على حساب ملف بعينه، العمل يسير فى كل الاتجاهات بنفس الوتيرة وهذا الأمر يمثل إعجاز فى حد ذاته.

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"المؤتمر": "حكاية وطن" كشف حجم الانجازات ورؤية مصر المستقبلية لبناء الجمهورية الجديدة

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الفترة الأخيرة شهدت تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين

وأضاف النائب أحمد إدريس، أن الفترة الأخيرة شهدت تهيئة المناخ للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين بداية من النهوض بالبنية التحتية والتنمية التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية والعمران شبكة الطرق التى تمثل شرايين التنمية الحقيقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يتحدث بلغة الأرقام فى كل المؤتمرات والندوات

وأشار النائب أحمد إدريس، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتحدث بلغة الأرقام في كل المؤتمرات والندوات واللقاءات، ومن ثم أصبح لدى المواطن البسيط كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات القومية التي تم، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع.

ولفت إلى أن حديث الرئيس يتسم بالمصداقية والشفافية التامة، وسبق أن أعلن ذلك أكثر من مرة بأن حق الشعب أن يعرف ما يجرى والخطوات المبذولة في كل الملفات والمجالات في ظل التداعيات العالمية ليعرف المواطن حجم الجهد المبذول، وأن هناك خطوات جادة على أرض الواقع.

حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030 المشروعات المؤتمرات

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