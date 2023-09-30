حكاية وطن.. 63.4 مليار دولار من القطاع السياحي خلال 10 سنوات

كشفت وقائع مؤتمر حكاية وطن، الذي جاء تحت شعار بين "الرؤية والإنجاز" والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع السياحة فـي مصـر قد حقق إيرادات سياحية بلغت نحـو 63،4 مليار دولار، كما وصل إلينا نحو 90.1 مليون سائح على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، فإنها تظل القطاع الأكثر نموا عالميًا، وقد واجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية للقطاع، والتي تقاس بعام الذروة السياحية عند خبراء السياحة 2010 التي استقطب خلاله القطاع السياحى نحو 14 مليون سائح.

كما ان القطاع السياحى يمضى فى خطى ونمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحية فى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق زيادة سنوية فى النمو السياحى بين 25 إلى 30%.

وأشار التقرير إلى أن فترة عدم الاستقرار ومجموعة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر بعد عام 2011 قد ادت إلى تراجع قطاع السياحة خلال أعوام 2016 و2020 و 2021 بشكل يفوق المعتاد ولكن أسهمت الإجراءات المصرية في تلك الفترة في استعادة الحركة السياحية بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات القطاع الى 30 مليار دولار.

7 ملايين سائح

ولفت التقرير أنه قد استطاعت مصر أن تجذب في النصف الأول من العام الجارى 2023 نحو 7 ملايين سائح كرقم قياسي تحققه السياحة المصرية للمرة الأولى في تاريخها وكان شهر أبريل 2023 هو الأكبر من حيث استقبال السائحين مسجلا وحده نحو 1،3 مليون سائح.

كما شهدت أعداد السائحين الوافدين الى مصر على مدار العشر سنوات الماضية تزايدًا مطردًا، ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022.