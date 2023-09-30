السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. 63.4 مليار دولار من القطاع السياحي خلال 10 سنوات

القطاع السياحي
القطاع السياحي

 كشفت وقائع  مؤتمر حكاية وطن، الذي جاء تحت شعار بين "الرؤية والإنجاز" والمقام  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع  السياحة فـي مصـر قد حقق إيرادات سياحية بلغت نحـو   63،4 مليار دولار، كما وصل إلينا نحو 90.1 مليون سائح  على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرا  بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، فإنها تظل القطاع الأكثر نموا عالميًا، وقد واجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية للقطاع، والتي تقاس بعام الذروة السياحية عند خبراء السياحة  2010 التي استقطب خلاله  القطاع السياحى  نحو 14 مليون سائح.

كما ان القطاع السياحى يمضى فى خطى ونمو الثابت لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحية فى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق زيادة سنوية فى النمو السياحى بين 25 إلى 30%.

وأشار التقرير إلى أن فترة عدم الاستقرار ومجموعة الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر بعد عام  2011  قد ادت إلى تراجع قطاع  السياحة خلال  أعوام 2016 و2020 و 2021 بشكل يفوق المعتاد ولكن أسهمت الإجراءات المصرية في تلك الفترة في استعادة الحركة السياحية بما يتناسب مع استراتيجية السياحة ورؤية مصر 2030 للوصول إلى إيرادات القطاع الى  30 مليار دولار.

7 ملايين سائح

ولفت التقرير أنه قد استطاعت مصر أن تجذب في النصف الأول من العام الجارى 2023  نحو  7 ملايين سائح كرقم قياسي تحققه السياحة المصرية للمرة الأولى في تاريخها وكان شهر أبريل 2023 هو الأكبر من حيث استقبال السائحين مسجلا وحده نحو 1،3 مليون سائح.

كما شهدت أعداد السائحين  الوافدين الى مصر على مدار العشر سنوات الماضية تزايدًا مطردًا، ليسجل نحو 90.1 مليون سائح حتى عام 2022.

مؤتمر حكاية وطن الرؤية والإنجاز مليار دولار الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء الذروة السياحية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

الأكثر قراءة

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

الرئيس السيسى: إيرادات قناة السويس تصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023

اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

حكاية وطن.. دور مصر في إنهاء الأزمة الليبية والسودانية

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن ينعون نجل الفنان الراحل سامي العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة