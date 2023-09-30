السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس المتهمين بسرقة أموال من سيارة صاحب مكتب مقاولات بطنطا

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة طنطا فى محافظة الغربية، حبس متهمين بسرقة أموال من سيارة ملاكي مل مالك مكتب مقاولات، وحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، كشفت المتهمين عن ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بالمحافظة، من مالك مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا باكتشافه كسر الزجاج الأمامي لسيارته الملاكي وسرقة مبلغ مالي من داخلها في أثناء توقفها بدائرة مركز شرطة طنطا.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدري الحشيش والهيروين وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.
وفى سياق متصل، قررت نيابة قسم ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حبس متهم بقتل عامل خلال مشاجرة بينهما بدائرة قسم ثان المحلة، لخلافات سابقة بينها، ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد كشفت ملابسات ما ورد لقسم شرطة ثان من أحد المستشفيات باستقباله عاملا سبق اتهامه في 9 قضايا متنوعة، مقيما بدائرة القسم مصابا بجرح طعني وتوفـى متأثرًا بإصابته.

وبالفحص وبسؤال أهلية المتوفـى اتهموا عاطلا له معلومات جنائية، مقيما بدائرة القسم بالتعدي على المتوفـى بالضرب بسلاح أبيض سكين، فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم ثان المحلة ومعاونيه، من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة طنطا مكتب مقاولات مركز شرطة طنطا كسر الزجاج الأمامي الحشيش

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