الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق ضخم بمخزن منتجات غذائية في المحلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شب حريق ضخم في مخزن منتجات غذائية على طريق طنطا المحلة بمحافظة الغربية، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء خالد عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخزن منتجات  غذائية على طريق طنطا المحلة، وانتقل ضباط البحث الجنائى و7 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

ووجه مدير أمن الغربية، العميد وائل حمودة مدير مرور الغربية بضرورة وضع سيارة مرور بجوار الحادث لفك التكتلات المرورية بجوار الحادث.

حريق ضخم مخزن منتجات غذائية طريق طنطا المحله سيارات الحماية المدنية مرور الغربية نيابة قسم ثان المحلة الكبرى

مواد متعلقة

549 مدرسة تستقبل طلاب الغربية فى أول أيام الدراسة.. غدًا

الأحد.. الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات بالغربية

وقف 19 حالة بناء على الأراضى الزراعية وأدوار مخالفة بكفر الزيات

محافظ الغربية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف

الغربية تُحيي احتفالية المولد النوبي الشريف

ضبط 139 تاجر سجائر جملة وقطاعى يبيعون بأزيد من التسعيرة بالغربية

فوز الطالب جون مينا بكأس جامعة طنطا للشطرنج السريع

تكريم المرشدات أوائل الجمهورية وحصولهن على 15 مركزًا جمهوريًا بالغربية

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى إلى دور المجموعات برباعية فى شباك سان جورج الإثيوبى

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

حشود لم تتوقف.. طوابير لدعم الرئيس السيسى بتوكيلات من مقرات الشهر العقارى بالقاهرة

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة