حريق ضخم بمخزن منتجات غذائية في المحلة

شب حريق ضخم في مخزن منتجات غذائية على طريق طنطا المحلة بمحافظة الغربية، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقى اللواء خالد عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمخزن منتجات غذائية على طريق طنطا المحلة، وانتقل ضباط البحث الجنائى و7 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

ووجه مدير أمن الغربية، العميد وائل حمودة مدير مرور الغربية بضرورة وضع سيارة مرور بجوار الحادث لفك التكتلات المرورية بجوار الحادث.