الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نيابة طنطا: حبس عصابة سرقة بطاريات وإطارات السيارات

حبس
حبس

أصدرت نيابة قسم أول طنطا في محافظة الغربية، قرارا بحبس أفراد أحد التشكيلات العصابية الخطيرة، الذين تخصصوا في نشاطهم الإجرامي في سرقة محتويات السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالاشتراك مع قطاع الأمن الغربية، تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 متهمين لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة محتويات السيارات بأسلوب المغافلة والضغط على للكابوت وفتح صندوق السيارات مستخدمين دراجة نارية تروسيكل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 16 واقعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا الدراجة النارية المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة طنطا تقرر حبس عصابة سرقة بطاريات وإطارات السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق التشكيلات العصابية الدراجة النارية المسروقات بمديرية أمن الغربية شكيل عصابى في محافظة الغربية

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