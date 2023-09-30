انتظام المحاضرات بكليات جامعة سوهاج في أول أيام العام الدراسي الجديد

انطلقت اليوم أولى المحاضرات بكليات جامعة سوهاج، والتي شهدت انتظامًا تزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد 2023 - 2024 اليوم السبت، والذي تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وذلك طبقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

استقبال 70 ألف طالب في مقري الجامعة الجديد والقديم

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تستقبل نحو 70 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بمقريها القديم والجديد، مؤكدًا علي انتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، حيث تم إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح.

وأضاف "النعماني"، إنه تم تخصيص المحاضرة الأولى في كل الكليات البالغ عددها 17 كلية، عن مرور 50 سنة على انتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، من أجل غرس روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة الفكر المتطرف الهدام.

وكان الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قد ترأس اجتماع مجلس الجامعة لشهر سبتمبر لعام 2023 م بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمبة البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

شكر الرئيس السيسي لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية

واستهل رئيس الجامعة، المجلس بتوجيه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية، والذي كان بمثابة احتفالًا تاريخيًا، أسعد آلاف الطلاب وأسرهم، وبرهن علي تقدير الدولة لأبنائها المتميزين والمتفوقين.مشيدًا بتوجيهات فخامته بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر".

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولأعضاء المجلس وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي 2023-2024. متمنيًا عامًا دراسيًا موفقاٌ، ومقدمًا شكره لقطاع التعليم والطلاب علي مشاركته المتميزة بأسبوع شباب الجامعات وحصد 5 ميداليات ومراكز متقدمة في مختلف الأنشطة.

وأكد أن إدارة الجامعة أنهت كافة استعداداتها لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي بضرورة توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وقال انه خلال المجلس تم التأكيد على الانتهاء من رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية ومتابعة نسب رفع المقررات بكل كلية، والتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد بالحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، التوجيه بأن تكون بداية المحاضرة الأولى عن حرب أكتوبر بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد واليوبيل الذهبي للنصر.

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