1.8 تريليون جنيه استثمارات الحكومة في الصعيد

حظي الصعيد باهتمام كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنذ توليه حكم البلاد بتصحيح الإختلالات والفجوة التنموية التي أثرت على هذه المحافظات على مدار سنوات عديدة، حيث شملت التنمية كافة المشروعات والقطاعات المختلفة مما أثرت فى حياة المواطن وتغيرت حياته إلي الأحسن.

واهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد وجاءت فى أهم أولوياته، حيث بلغت استثمارات الحكومة داخل الصعيد بقيمة 1.8 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التى يتم تنفيذها أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى الجمهورية فى الفترة من 2014 -2023، ويظهر أن ربع الاستثمارات الكلية التى أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، فالرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على القانون 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد بعد إقراره من مجلس النواب.

مبادرة حياة كريمة

شملت التنمية داخل الصعيد مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكلفة 180 مليار جنيه لتنفيذ تلك المبادرة حيث عملت على إحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات وكل القطاعات الحيوية والخدمية داخل القري في كل التجمعات الريفية بالقرى المدرجة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري من مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والري والصحة والشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والكهرباء والزراعة والسكن الكريم والطرق وتحسين البيئة والغاز، واستهدفت المبادرة تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

قطاع الطرق والكباري والمحاور

شملت التنمية بالصعيد لتنفيذ طرق وكباري ومحاور بتكلفة 50 مليار حنيه لدعم البنية التحتية لشبكات الطرق وزيادة الاستثمار وتسهيل حركة النقل والبضائع بين المناطق الصناعية داخل المحافظات وربطها بباقي محافظات الجمهورية، فقطاع الطرق والمحاور يعد ضمن المشروعات التنموية والخدمية التى شاهدتها تلك المحافظات والترويج للنشاط الزراعي والصناعي والتجاري من خلال كباري وأنفاق ومحاور مرورية جديدة مما يجعلها نقله كبير لأهالي تلك المحافظات.

قطاع السكك الحديدية

لقت قطاع السكك الحديدية فى الصعيد اهتمامًا كبيرًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه بتطوير وتنمية الصعيد فى كافة القطاعات المختلفة ومنها قطاع السكم الحديدية بعد تنفيذ مشروعات تقدر بتكلفة 32 مليار جنيه بتطوير البنية الأساسية لمحطات السكك الحديدية داخل محافظات الصعيد، وتطوير شامل للمزلقانات

قطاع الإسكان والمدن الجديدة

شهد الصعيد تتمية كبيرة وجهود حققتها الدولة فى قطاع الإسكان والمدن الجديدة بتكلفة 41.5 مليار جنيه لتحسين نوعية الحياة للمواطنين داخل صعيد مصر من خلال إنشاء مدن جديدة والالاف من الوحدات السكانية الجديدة وافتتاح العديد من مشروعات الإسكان، مما يؤكد حرص الدولة على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بصعيد مصر، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

نفذت الدولة العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر بتكلفة 45 مليار جنيه من خلال تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى من أجل وصول كوب مياه نظيف إلي المواطنين داخل صعيد مصر، وإعادة تطوير ورفع كفاءة العديد من المحطات، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب الزيادة السكانية، واهتمام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهذا القطاع، بالإضافة إلي إنشاء محطات للصرف الصحي.

قطاع الكهرباء

اهتمت الدولة بقطاع الكهرباء اهتمامًا كبيرًا داخل الصعيد بعد سنوات من المعاناة والتهميش على مدار سنوات ماضية، حيث نجحت الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تنفيذ العديد من المشروعات من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة عملاقة وتحقيق تقدم كبير فى توفير التغذية الكهربائية حيث بلغت إجمالى تلك المشروعات 100 مليار جنيه، فالاهتمام بقطاع الكهرباء زاد من اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الخدمية والاستثمارية داخل الصعيد.

قطاع الصحة

لقت المنظومة الصحية داخل الصعيد اهتمام الدولة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذ العديد من المشروعات داخل القطاع الصحي لخدمة المواطن بتكلفة 42 مليار جنيه من خلال إنشاء العديد من المستشفيات وتزويدها بأحدث الإمكانيات لخدمة المواطن المتردد، بالإضافة إلي وحدات صحية جديدة داخل القري، لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأهالي الصعيد، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية الشاملة.

قطاع الري والزراعة

اهتمت الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالري والزراعة اهتمامًا كبيرًا من أجل الفلاح داخل محافظات الصعيد بتنفيذ العديد من المشروعات والتي بلغت تكلفتها 17 مليار جنيه حيث عملت على توفير فرص عمل من خلال استصلاح أراضي جديدة وتوفير الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلي تأهيل وتبطين الترع والذي يعد من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة، وتأهيل المساقى، وتطبيق نظم الرى الحديث، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وغيرها من المشروعات.

قطاع الصناعة

اهتمت الحكومة بالصناعة داخل محافظات الصعيد من أجل توفير فرص عمل للشباب حيث بلغت تكلفة الإستثمار في قطاع الصناعة ما يقرب من 72.5 مليار جنيه، وإنشاء المجمعات الصناعية، والالاف من المصانع الجديدة حيث عملت تلك المشروعات على توفير فرص عمل للشباب فى كافة محافظات الصعيد وزيادة الاستثمار ومعدلات الإنتاج، وساهمت الطفرة فى قطاع الصناعة بالصعيد فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية.