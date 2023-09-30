رئيس الوزراء: توصيل المياه لكل شبر فى مصر بتكلفة 138 مليار جنيه

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن البنية التحتية، مشيرًا إلى أنه "بدون بنية تحتية متقدرش تجذب استثمارات، عملنا على تطوير شامل للبنية التحتية، لتوفير احتياجات المواطن وجذب الاستثمارات".

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" المنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تطوير المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والاتصالات، بتكلفة 3398 مليار جنيه، لافتًا إلى توصيل المياه لكل شبر في مصر بنسبة 99%، بتكلفة 138 مليار جنيه.

مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

تنطلق جلسات "حكاية وطن" بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.