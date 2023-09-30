السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تكشف سبب حريق شقة سكنية في حلوان

النيابة
النيابة

تسلمت  نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، تقرير المعمل الجنائي في واقعة نشوب حريق  في شقة سكنية، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أتى على محتويات الشقة.

تفاصيل الواقعة

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

يابة حلوان المعمل الجنائي حريق ماس كهربائي شقة سكنية شقة قوات الحماية المدنية

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