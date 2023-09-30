السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، لافتة إلى أن اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ولكن بقيم أقل.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الطقس تسوده أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع دخول الليل تسود أجواء معتدلة على كل الأنحاء، إذ تسجل العظمى 35.

وأضافت: "من المتوقع أن تتوافر اليوم السبت فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في أقصى غرب البلاد على مطروح والسلوم، لكنها ستكون غير مؤثرة تمامًا على أي أنشطة يومية".

مرتفع جوي

وتابعت: "خلال الأيام الماضية تأثر الطقس بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، ما عمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع في درجات الحرارة، ولكن اعتبارًا من غدٍ الأحد سيكون هناك امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤثر بدوره في حالة الطقس".

وأوضحت أن الطقس غدًا سيشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تترواح من 4 لـ5 درجات مقارنة بالأيام الماضية، حيث الأجواء الخريفية المعتدلة.

وواصلت: درجة الحرارة العظمى تسجل غدًا في القاهرة الكبرى 31 مئوية، وهذا الانخفاض سيشمل باقي محافظات الجمهورية، ويبدأ أولًا على الشمال، ثم يتقدم للمناطق الجنوبية مع يومي الإثنين والثلاثاء، وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

الأرصاد أول أيام العام الدراسي امطار شبورة درجات الحرارة

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