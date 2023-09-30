مسئولون صينيون: مستعدون للتعاون مع مصر في مختلف المجالات (خاص)

قال مسئولون في مدينة “دونج بانج” الصينية أن بلادهم حريصة على زيادة التعاون مع مصر في مختلف المجالات لاسيما مع زيارة الوفد الصيني لمدينة بورسعيد في يوليو الماضي، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين المدينتين.

مدينة دونج يانج

تعتبر مدينة دونج يانج من أهم المدن الصينية على الإطلاق حيث تعتبر موطنًا للعديد من شركات البناء، وأهمها شركة تشونغتيانن كما تشتهر المدينة بإنتاج المواد الكيماوية البلاستيك والملابس والزراعة والمنحوتات الخشبية.

وتبلغ مساحة المدينة 1744.05 كيلومتر مربع وتتكون من إحدى عشرة مدينة وبلدة واحدة وست مناطق فرعية وهي جزء من منطقة دلتا نهر اليانغتسى الاقتصادية.

وتعتبر دونغيانغ ثالث أكبر مدينة طبية وصيدلانية في مقاطعة تشجيانغ، وتضم مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال كما أنها أكبر قاعدة لإنتاج وتصدير المواد المغناطيسية في الصين.

محمية شاندونغ دلتا

مسئولون صينيون يتحدثون لـ"الدستور"

ومن جانبها قالت ‘تشاو تشينغمي’ رئيس مكتب التعاون والتبادل الدولي في المدينة لـ"الدستور": نرحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتابعت: أقامت شركات دونج يانج علاقات اقتصادية وتجارية في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، كما حققت شركات معدات النفط والغاز في دونغ ينغ تعاونًا ناجحًا مع مصر، ونود أن نستمر في رؤية الشركات في دونغ ينغ تعمل على تعميق التعاون العملي مع الشركات المصرية ذات الصلة لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين.

وتابعت: مدينة دونغ ينغ غنية بموارد النفط والغاز، والمنطقة البحرية هي منطقة الإنتاج الرئيسية لحقل بوهاي للنفط حيث يعتبر حقل بوهاي المنطقة التي تتمتع بأكبر إنتاج من النفط الخام المنتج ذاتيًا في الصين وتعد الصناعة الكيميائية المتطورة وتصنيع المعدات البترولية من الصناعات المفيدة والمميزة لمدينة Dongying.

وأضافت: بفضل قدرة مدينة ديونج يانج التكريرية التي تحتل المرتبة الأولى في الصين، فهي المدينة على مستوى المحافظة التي تتمتع بقدرة البتروكيماويات الأكثر تركيزًا في الصين. وهي تقوم ببناء مجمع للصناعات الكيماوية الراقية بقيمة تريليون يوان وتعتبر مدينة Dongying قاعدة هامة لتصنيع المعدات البترولية في الصين، مع المنتجات التي تغطي 6 سلاسل رئيسية و37 سلسلة من أكثر من 1500 نوع، مثل الاستكشاف والحفر وقطع الأشجار وإنتاج النفط وجمع ونقل النفط والغاز ومعدات البترول البحرية. إنها تسعى جاهدة لبناء مجموعة صناعة المعدات البترولية المتطورة بمستوى مائة مليار يوان صيني.

من داخل المحمية

مبادرة الحزام والطريق

وقالت: وفي الوقت نفسه، كحكومة محلية، شاركت مدينة دونغ ينغ دائمًا بنشاط في مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية، وعززت بنشاط النقد الأجنبي والتعاون. حتى الآن، أقامت مدينة دونغ ينغ علاقات تعاون ودية مع 46 مدينة في 30 دولة، ونفذت أنشطة تبادل في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة، وحققت نتائج جيدة. وفي الآونة الأخيرة، نعمل أيضًا بنشاط على تعزيز العلاقات الودية مع محافظة بورسعيد في مصر، وتعزيز التبادلات الودية والتعاون بين الجانبين في مجالات أكثر اتساعًا مثل الثقافة والتعليم والاقتصاد والتجارة، وتعزيز الصداقة والرفاهية للشعبين. والمساهمة في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

ومن جانبه قال السيد “سو” مدير مكتب الشئون الخارجية في مدينة يونج يانج لـ"الدستور": إن مصر دولة محورية وهامة في منطقة الشرق الأوسط وتابع: نرحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين مدينته ومصر، وتابع: نرحب بالتعاون في مجال الموانئ والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال تمكين المرأة حيث يوجد في المدينة العديد من النساء الصينيات اللاتي يشغلن مناصب مميزة ومختلفة.

وتابع للدستور: كما يمكن تعزيز التعاون بين مصر والمدينة في مجال الصناعات اليدوية والتعاون الزراعي أيضا لاسيما وأن مصر دولة زراعية ومدينة يونج يانج مدينة زراعية ويمر بها النيل الأصفر، كما أن المدينة الآن تعمل على تحويل الأراضي الصحراوية لأراضي زراعية باستخدام تكنولوجيا حديثة للغاية.

معالم سياحية في المدينة

وتزخر المدينة بالعديد من المعالم السياحية الهامة والمختلفة وتجولت “الدستور” في عدد من أبرز المعالم السياحية في المدينة.

متحف صن زو sun zue

وهو من اهم المعالم السياحية والتاريخية في مدينة يونج يانج الصينية. حيث يعتبر صن زو من الشخصيات التاريخية الملهمة في الحضارة الصينية ـ فقد كان من أفضل المحاربين في عصره وكان لديه استراتيجية خاصة في المعركة وإدارتها.

ويقدم المتحف عددا من الأنشطة المختلفة منها تقديم تماثيل مصنوعة من الصلصال لجنود صن زو في المعركة لتوضيح استراتيجية في الحرب، ويقدم المتحف لمحة عامة عن حياة المحارب الصيني ودوره في التاريخ والحضارة الصينية بشكل عام.

وذاع صيت صن زو بسبب عبقريته العسكرية التي وكتب مجموعة من المقالات العسكرية الإستراتيجية كمل شغل سون تزو منصب القائد العام لجيش مملكة تشي، الذي عمد بعدها إلى تدريب الجنود وصقل مهاراتهم وتوسيع أطراف المملكة، وقدم المحارب الصيني كتاب فن الحرب الذي يضم ستة آلاف جملة ضمن 13 باب/مقالة، يجسد من خلالها الأفكار العسكرية.

من داخل المتحف

محمية شاندونغ دلتا النهر الأصفر الطبيعية الوطنية

وتعد المحمية موطنا لطيور اللقلق الأبيض الشرقي وعادة ما يبدأون في التكاثر في شهر مارس، والمحمية يزورها ما يقرب من ستة ملايين طائر كل عام، وأصبحت المحمية الآن موطنًا ليس فقط للطيور، بل أيضًا لأكثر من 500 نوع من النباتات لاسيما أشجار الصفصاف.

ونظرا للحماية التي توفرها الحكومة للمحمية فقد بات التنوع البيولوجي في المحمية كبير للغاية ومنذ إنشاء المنطقة عام 1992 وحتى عام 2023، ارتفع عدد النباتات بالمنطقة إلى 685 نوعًا، منها 193 نوعًا من النباتات البذرية البرية؛ ارتفع عدد أنواع الطيور من 187 إلى 373 كما يقضي ما يقرب من مليون طائر الشتاء، ويجلس ويتكاثر هنا كل عام.