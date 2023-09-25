آسيا تايمز: الصين وفخ الديون ذو الحدين في مبادرة الحزام والطريق

باعتبارها أكبر مقرض ثنائي في العالم، تواجه الصين تحديات في التعامل مع ضائقة الديون التي يعاني منها بعض مقترضيها في إطار مبادرة الحزام والطريق.

ووفقاً لصحيفة آسيا تايمز، فأن قدرة الصين على دعم هؤلاء المدينين وتجنب الوقوع في فخ الديون غير المسددة سوف تعتمد على خياراتها السياسية، لافتة الى أنه تم انتقاد إقراض مبادرة الحزام والطريق على نطاق واسع باعتباره دبلوماسية فخ الديون.

وأثارت مبادرة الحزام والطريق الصينية انتقادات من أجزاء من العالم الغربي، حيث تظل الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن صعود الصين سوف يقوض قيمها ومصالحها، وكان الافتقار المزعوم للشفافية وشروط الإقراض الباهظة الثمن لمبادرة الحزام والطريق من القضايا المركزية.

دبلوماسية فخ الديون

ولا تزال رواية "دبلوماسية فخ الديون" مستمرة في وسائل الإعلام وبعض الدوائر السياسية على الرغم من أن الأبحاث الحديثة تظهر أن هذه أسطورة لا أساس لها من الصحة، حيث إنه لا يوجد فائزون في استراتيجية فخ الديون، حيث يترك المدين المحاصر بديون لا يمكن تحملها، دائنه خارج جيوبه.

وأشار التقرير الى أن التحدي الأساسي الذي تفرضه الديون السيادية في العالم النامي لا يتمثل في الصين، بل في كيفية التعامل بشكل عادل مع الديون غير المستدامة المستحقة لمختلف الدائنين عندما يختلف تكوين الدائنين من دولة إلى أخرى.

وتدين بنجلاديش بنحو 53% من ديونها العامة الخارجية لدائنين متعددي الأطراف و7% فقط للصين، فيما تدين سريلانكا بنحو 35% لحاملي السندات الدوليين، في حين تدين لاوس بنحو 49% للصين وحدها.

ويتعين على صناع السياسات أن يتجنبوا تكرار نفس الخطأ المتمثل في المماطلة بسبب انحيازهم للتفاؤل. منذ السبعينيات، أدت سلسلة من عمليات إعادة هيكلة ديون البلدان النامية إلى إعفاء العديد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من ديونها.

وهذا التاريخ من تخفيف عبء الديون في إطار آلية إدارة الديون السيادية على مدى العقود الخمسة الماضية قد يسلط الضوء على كيفية معالجة مشاكل الديون الحالية بشكل أفضل، وقام نادي باريس، وهو منتدى غير رسمي يضم معظم الدول الغربية المتقدمة، بتنسيق حل أزمة الديون في البلدان النامية منذ عام 1956.

بدأ عدد عمليات معالجة الديون في إطار نادي باريس في التزايد في الثمانينيات بعد فترة من تراكم الديون وسط طفرة إعادة تدوير النفط في أواخر السبعينيات.

كما تراكمت الديون على الدول القومية المستقلة حديثا منذ ستينيات القرن العشرين، وخاصة في أفريقيا. ثم بدأت سلسلة من أزمات الديون في أمريكا اللاتينية وانتشرت في جميع أنحاء العالم، حتى هدأت أخيرا في أواخر التسعينيات.

خلال فترة أزمات الديون هذه، تناول دائنو نادي باريس احتمالات عدم تحسن خدمة الديون في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. لقد أدركوا في نهاية المطاف أن إعادة الجدولة المطولة كانت بسبب مشاكل الملاءة، وليس السيولة.

منذ عام 1988، أدخل نادي باريس شروطا مختلفة لمعالجة الديون تشمل إلغاء الديون.

وتسمح مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بإعفاء الديون بنسبة تصل إلى 100%، في حين تتيح المبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون الإلغاء الكامل للديون المتعددة الأطراف على حساب المساهمين، على الرغم من منح الدائنين المتعددي الأطراف تقليدياً الدائن المفضل بحكم الأمر الواقع. حالة.